Cultura: Gualtieri, bene confronto in Campidoglio su storia e su resilienza di Roma

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Attraverso il libro "Resilienza nella Roma Papale, 1656-1870. La risposta di una città alla crisi" è "interessante che ci sia un momento di confronto sulla storia di Roma e della sua capacità di resilienza". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione nella Sala della Protomoteca in Campidoglio del libro "Resilienza nella Roma Papale, 1656-1870. La risposta di una città alla crisi" di Marina Formica e Donatella Strangio. "Il libro ci permette di comprendere la capacità di Roma di partecipare alle tendenze della storia partendo dal concetto di resilienza. È un concetto che può essere interpretato come conservazione, accezione semantica originaria ma c'è anche una accezione di resilienza, intesa come opportunità di cambiamento e trasformazione, la capacità da un evento di produrre un rinnovamento. Ed è con questo spirito che durante il Covid abbiamo elaborato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, per conservazione ma anche per cogliere una opportunità di cambiamento. Il libro apre a molte suggestioni, ci permette di capire il senso di una città stratificata che si è confrontata con le sfide della storia", ha concluso. Alla presentazione sono intervenute le autrici, l'assessore alla Cultura di Roma Miguel Gotor e l'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli. (Rer)