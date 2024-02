Sicurezza stradale: Salvini, nuovo codice in Aula il primo marzo, ritiro patente per chi guida drogato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nuovo codice della strada, che arriverà il primo marzo in Parlamento, "ho scelto il ritiro della patente per chi viene trovato alla guida drogato”. Lo ha sottolineato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione dell’evento di chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali in Sardegna di Paolo Truzzu, candidato del centrodestra. (Rin)