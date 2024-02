Milleproroghe: Bergesio (Lega), bene attenzione ad agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il decreto Milleproroghe, interveniamo su vari temi: dagli enti locali all'energia, dalle imprese all'agricoltura. Quest'ultima in particolare ha bisogno oggi più che mai di sostegno concreto, che da parte nostra non è mai mancato",ha detto il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura e Industria, intervenendo in dichiarazione di voto in Senato. "La Lega lo ha fatto anche in questo provvedimento, chiedendo per prima l'esenzione per i redditi agrari e dominicali fino a 10 mila euro, ottenendo, grazie al lavoro del governo, gli sgravi del 50 per cento per quelli tra i 10 mila e i 15 mila euro. Ricordiamo anche, tra gli interventi importanti, un emendamento che ha allargato l'utilizzo del Taser a tutti i Comuni in via sperimentale. Risposte concrete, come sempre, alle esigenze del Paese", ha concluso. (Rin)