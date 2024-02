Somalia: siglato "storico" accordo di difesa con la Turchia, sullo sfondo le tensioni con l'Etiopia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una conferma indiretta del fatto che l'intesa con la Turchia sia da considerare una risposta alla minaccia rappresentata dall'accordo tra Etiopia e Somaliland è arrivata, del resto, dal presidente Hassan Sheikh Mohamud, che in un discorso tenuto oggi in Parlamento ha affermato che la Somalia ha dovuto negli anni affrontare numerose violazioni della sicurezza nel suo dominio marittimo - come il terrorismo, la pirateria, la pesca illegale, lo scarico di sostanze tossiche e il movimento illegale di armi - ma si trova ora ad affrontare un "nuovo e più serio pericolo" per la sua sovranità e integrità territoriale, vale a dire la minaccia rappresentata dall’Etiopia. In risposta a questa situazione, ha argomentato Mohamud, "la Somalia ha cercato l’assistenza della Turchia, suo stretto alleato e amico, per garantire il suo dominio marittimo e proteggere le sue risorse marittime". (segue) (Res)