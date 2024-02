Somalia: siglato "storico" accordo di difesa con la Turchia, sullo sfondo le tensioni con l'Etiopia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vale la pena di ricordare che la Somalia e la Turchia intrattengono relazioni strette sin dall'istituzione di rapporti diplomatici, nel 1960. Tali relazioni si sono intensificate nel 2011, in occasione della visita del presidente Recep Tayyip Erdogan a Mogadiscio, durante la quale aveva posto il tema della carestia in Somalia in cima all’agenda politica internazionale. La Turchia è uno dei maggiori donatori e investitori in Somalia e ha contribuito a vari settori come la sanità, l'istruzione, le infrastrutture e gli aiuti umanitari. Nel 2016 i due Paesi hanno firmato un memorandum d’intesa sulla cooperazione energetica e mineraria, approvato dalla commissione per gli affari Esteri del parlamento turco poco dopo l'autorizzazione data dal governo della Somalia alle compagnie turche ad effettuare operazioni di perforazione ed esplorazione petrolifera al largo delle sue coste. L'anno seguente, nel 2017, la Turchia ha inoltre aperto un’importante struttura militare di addestramento a Mogadiscio, Camp Turksom, dove vengono addestrati centinaia di soldati somali ogni anno da 200 consiglieri militari turchi. (Res)