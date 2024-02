Milano: sgomberata la "Casa Rossa Rossa" a Sesto San Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore della mattinata odierna, 21 febbraio 2024, in esecuzione della pronuncia del Tribunale di Monza, hanno avuto luogo le operazioni di sgombero dell'immobile sito nel Comune di Sesto San Giovanni alla via Sacco e Vanzetti, denominato dagli occupanti "Casa Rossa Rossa". Lo stabile, sede della locale Associazione sindacale "Unione Inquilini" è stato interessato da diverse occupazioni ad opera di famiglie per lo più di origine nordafricana o di soggetti indigenti, ovvero gravati da sfratti dalle rispettive dimore, che trovavano temporaneo rifugio all'interno di quei locali, sostenuti dalla succitata Associazione. La liberazione dello stabile è stato oggetto di un complesso lavoro da parte di un dedicato tavolo tecnico istituito e coordinato da questa Prefettura con il coinvolgimento del Comune di Sesto San Giovanni e il competente Commissariato di Polizia. La strategia condivisa posta in essere ha consentito di ottemperare alla pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, contemperando il diritto di proprietà con le esigenze di tutela delle vulnerabilità nonché della salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al momento delle operazioni di sgombero, nell'immobile erano presenti 12 persone che sono state immediatamente allontanate dalle Forze di Polizia, mentre altri otto soggetti, tutti quelli in situazioni di fragilità, sono stati affidati ai competenti servizi sociali comunali per le valutazioni del caso. Al termine delle operazioni, è stato riconsegnato alla proprietà per l'immediata messa in sicurezza del bene. (Com)