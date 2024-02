Omicidio Primavalle: perizia psichiatrica per 17enne, madre Michelle "dolore è mio ergastolo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valutare una eventuale semi-infermità mentale del 17enne che il 28 giugno scorso ha accoltellato, ucciso e trasportato in un sacchetto dell'immondizia il corpo della coetanea Michelle Causo nel quartiere Primavalle a Roma. È quanto stabilito nel corso della prima udienza del processo per omicidio aggravato, occultamento e vilipendio, di cadavere che si è svolto questa mattina al tribunale minorile di Roma. Dopo circa due ore e una camera di consiglio, i giudici hanno deciso di accogliere la richiesta della difesa di disporre una perizia medico-psichiatrica sul giovane, di origini straniere che il 16 aprile prossimo compirà 18 anni. I genitori di Michelle Causo, Daniela Bertoneri e Gianluca Causo, hanno auspicato che sia riconosciuta la pena massima al giovane, reo-confesso. La madre della 17enne arrivando in tribunale si è lasciata andare a uno sfogo di dolore: "Mia figlia non ce l'ho più. Non sarà mamma, non si laureerà mai. Le famiglie non possono subire questi drammi. Io non vivo piu. Il mio è un ergastolo di dolore", ha detto. (segue) (Rer)