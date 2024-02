Omicidio Primavalle: perizia psichiatrica per 17enne, madre Michelle "dolore è mio ergastolo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ragazzo ha chiesto di essere processato con il rito abbreviato e questo gli permetterà, nel caso di una sentenza di condanna, di poter usufruire dello sconto di un terzo della pena. Una eventuale perizia a favore gli permetterebbe di assottigliare ulteriormente l'eventuale condanna. Il 17enne è reo-confesso dell'omicidio e, a lui, la polizia è arrivata dopo la segnalazione fatta da una passante che aveva trovato il corpo di Michelle in un sacco dell'immondizia depositato su un carrello della spesa. A uccidere la ragazza sarebbero state diverse coltellate inferte dal giovane in punti vitali. Al momento il 17enne è recluso nel carcere minorile di Treviso. Per questo, per le prossime udienze, è stata disposta la sua partecipazione in videoconferenza. I genitori di Michelle Causo e il presunto assassino della 17enne erano presenti in aula questa mattina. "Non ci ha mai neanche guardato in faccia. Vuole la perizia psichiatrica perché non vuole prendersi le sue responsabilità - hanno aggiunto i genitori della vittima -. Davanti a noi ha abbassato lo sguardo perché si sente di essere quello che si sente di essere: una nullità". (segue) (Rer)