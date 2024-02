Omicidio Primavalle: perizia psichiatrica per 17enne, madre Michelle "dolore è mio ergastolo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La perizia psichiatrica verrà effettuata dal professor Stefano Ferracuti e l'incarico verrà affidato il prossimo 28 febbraio. "In realtà dovrà valutare la semi infermità-mentale", hanno precisato gli avvocati Toni Nebuloso e Claudia Di Brigida, legali dei genitori della vittima. "Si tratta di una verifica che il tribunale ha disposto anche per non creare un vulnus in una eventuale sentenza di condanna". Una richiesta alla quale "il Pubblico ministero si è opposto ma il tribunale ha comunque deciso per la consulenza - hanno raccontato gli avvocati -. Il ragazzo è già stato sottoposto a una serie di accertamenti, da parte degli assistenti sociali del carcere e in nessun caso è stato riscontrato un elemento patologico sulla deminutio in termini di capacità di rappresentazione. Siamo assolutamente sereni sullo svolgimento di questa perizia". In realtà i legali temono che si possa arrivare senza una sentenza alla data del 5 luglio quando scadranno i termini per la misura cautelare e il giovane potrebbe tornare in libertà. (Rer)