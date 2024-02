Lombardia: Malanchini (Lega), politiche europee per salvaguardare nostre produzioni agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega in Regione Lombardia "non smetterà mai di battersi affinché a livello europeo siano difesi gli interessi degli agricoltori. Le osservazioni espresse oggi nel corso della seduta della Commissione Agricoltura vanno esattamente nella direzione di salvaguardare le nostre produzioni agricole e tutelare un settore vitale per la Lombardia quale è l'agricoltura". Lo dichiara il consigliere regionale Giovanni Malanchini, a margine della seduta della Commissione Agricoltura, durante la quale sono state espresse le osservazioni sul documento del programma di lavoro della Commissione Europea per il 2024. (segue) (Com)