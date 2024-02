Lombardia: Malanchini (Lega), politiche europee per salvaguardare nostre produzioni agricole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attraverso il documento presentato - spiega Malanchini - vogliamo impegnare la Giunta regionale a intervenire in tutte le sedi istituzionali statali ed europee per ottenere una revisione radicale dell'architettura programmatica europea. Inoltre, chiediamo che sia attuata una revisione dei regolamenti europei e nazionali relativi alla 'Pac 2023-2027'. In particolare, riteniamo sia necessario porre attenzione all'importazione di prodotti agricoli provenienti da Paesi dove non sono in vigore gli stessi nostri regolamenti produttivi e sanitari" aggiunge. "Ma non solo: "tra le richieste avanzate - sottolinea il consigliere - c'è anche quella relativa alla revisione della Direttiva Nitrati per regolamentare in chiave ambientale la gestione degli effluenti di allevamento e prevenire l'inquinamento da nitrati di origine agricola e quella di una maggiore autonomia regionale nella programmazione agricola e fitosanitaria, contrastando la tendenza a nazionalizzare la Pac introdotta dalla nuova programmazione europea" conclude. (segue) (Com)