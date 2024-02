Governo: Rampelli (Fd’I), Cnn incorona Meloni, facciamolo sapere a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio della Cnn, che riconosce il presidente del Consiglio Giorgia Meloni come naturale erede di Angela Merkel con argomentazioni inconfutabili, “è da diffondere il più possibile, ma in italiano”. È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, postando sulle bacheche Facebook e Instagram il servizio giornalistico trasmesso dalla prestigiosa testata americana. “I cittadini, elettori, simpatizzanti ma anche gli antipatizzanti, devono poter capire quello che si dice all'estero di chi guida l'Italia. Protagonista di successi internazionali ed europei, di traguardi economici interni - secondo la Cnn - Giorgia Meloni sta aumentando la reputazione dell'Italia al livello globale. Per questo abbiamo tradotto il servizio e caricato sui nostri social, con i sottotitoli in italiano, affinché tutti possano essere informati di questi lusinghieri giudizi, senza intermediazioni", aggiunge. (Rin)