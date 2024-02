Olimpiadi 2026: Ferrante, opere saranno completate in tempi previsti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 rappresenta una priorità" e "il governo è intervenuto per assicurare la loro realizzazione in tempi rapidi e coerenti con la data di svolgimento dell'evento e con i cronoprogrammi fissati". Lo ha detto Tullio Ferrante, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispondendo ad una interrogazione in commissione Trasporti a Montecitorio. "La società Anas - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo - è stata individuata quale soggetto attuatore dell'allargamento della Strada Statale 38, dell'adeguamento a tre corsie del ponte Manzoni a Lecco, del consolidamento della galleria Monte Piazzo, del potenziamento dello svincolo in località Piona e della messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, lungo la strada statale 36. L'obiettivo è quello di velocizzare la realizzazione delle opere diversificando i soggetti attuatori e, al contempo, assicurare l'attuazione degli interventi sulle infrastrutture stradali da parte di un soggetto che possiede il know how e le competenze tecniche specifiche. Restano in capo al commissario straordinario la realizzazione di altre opere complementari già oggetto di commissariamento". (segue) (Rin)