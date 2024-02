India: protesta degli agricoltori sospesa per due giorni dopo la morte di un manifestante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta degli agricoltori indiani, ripresa oggi, è stata sospesa per due giorni in seguito alla morte di uno dei manifestanti. Lo ha annunciato il sindacalista Sarwan Singh Pandher, del Kisan Mazdoor Sangharsh (Kms), una delle organizzazioni coinvolte. Per venerdì sera si attendono ulteriori comunicazioni sulla prosecuzione dell’agitazione. La persona deceduta è stata identificata come Subhkaran Singh, 21 anni, del Punjab. Il giovane è morto in uno scontro tra i manifestanti e la polizia a Khanauri, al confine tra gli Stati del Punjab e dell’Haryana, dove la polizia ha usato i gas lacrimogeni per disperdere la folla e impedire la marcia verso Nuova Delhi. La mobilitazione, in corso dal 13 febbraio, è denominata infatti “Delhi Chalo” (“Andiamo a Delhi”) e i manifestanti provengono soprattutto dal Punjab, dall’Haryana e dall’Uttar Pradesh. Ci sono anche dei feriti, tra cui diversi agenti dell’Haryana. (segue) (Inn)