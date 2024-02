India: protesta degli agricoltori sospesa per due giorni dopo la morte di un manifestante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro della protesta c’è il prezzo minimo di sostegno (Mps). Tra i rappresentanti degli agricoltori e quelli del governo ci sono stati finora quattro cicli di colloqui, che non hanno prodotto risultati. Il governo, per voce del ministro dell’Agricoltura, Arjun Munda, ha invitato la controparte a tornare al tavolo delle trattative. L’ultimo confronto si è tenuto il 18 febbraio. La delegazione governativa è stata guidata dallo stesso Munda, dal ministro del Commercio e dell’industria, Piyush Goyal, e dal sottosegretario all’Interno Nityanand Rai. L’esecutivo si è detto disposto a garantire il prezzo minimo di sostegno solo per le lenticchie, il mais e il cotone per un periodo di cinque anni. La proposta è stata rifiutata dai coltivatori, che chiedono il prezzo minimo di sostegno, pari al 50 per cento in più rispetto al costo di produzione, su 23 prodotti. (segue) (Inn)