India: protesta degli agricoltori sospesa per due giorni dopo la morte di un manifestante (4)

- La mobilitazione “Delhi Chalo”, iniziata il 13 febbraio e guidata dalle organizzazioni di categoria Samyukt Kisan Morcha (Skm) e Kisan Mazdoor Morcha (Kmm), è stata indetta perché non è ancora stato garantito il prezzo minimo di sostegno, una delle concessioni che aveva convinto agricoltori a interrompere la grande protesta del 2020-21. Il Congresso nazionale indiano (Inc), all’opposizione del governo centrale, e il Partito dell’uomo comune (Aap), che governa il Territorio di Nuova Delhi, si sono espressi a favore degli agricoltori. Il 13 febbraio gruppi di manifestanti, provenienti soprattutto dal Punjab, dall’Haryana e dall’Uttar Pradesh, sono stati fermati alle porte della capitale, dove sono stati stabiliti posti di blocco e schierati agenti. La polizia ha fatto ricorso anche ai gas lacrimogeni e agli idranti per impedire l’ingresso nella città. Inoltre, è stata attivata la Sezione 144 del Codice di procedura penale, che consente di vietare i raduni da quattro persone in su, di ordinare il blocco delle telecomunicazioni e che attribuisce poteri più forti ai magistrati distrettuali. (Inn)