Piemonte: Ambrogio (Fdi), situazione insostenibile su Linea Sfm1 Rivarolo-Chieri

- La situazione attuale della linea Sfm1 Rivarolo-Chieri, ostaggio di cancellazioni e ritardi, è insostenibile: Rfi e Trenitalia, al netto dei lavori di ammodernamento in corso, devono garantire un servizio adeguato alle esigenze dei tantissimi lavoratori e studenti pendolari che quotidianamente utilizzano la linea. Lo ha affermato in una nota stampa Paola Ambrogio, senatore di Fratelli d'Italia. "Senza peraltro dimenticare i flussi turistici che hanno nel Parco Nazionale Gran Paradiso un punto di interesse ormai di richiamo internazionale. Ritengo necessario veicolare la questione al Mit: presenterò un'interrogazione chiedendo al ministero di monitorare la vicenda e di valutare l'opportunità di istituire un tavolo temporaneo che coinvolga tutti i portatori di interesse, amministratori locali in testa, fino al completo superamento delle criticità - ha affermato Paola Ambrogio, senatore di Fratelli d'Italia -. (segue) (Rpi)