Piemonte: Ambrogio (Fdi), situazione insostenibile su Linea Sfm1 Rivarolo-Chieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritengo utile che si attenzioni il Mit anche per concretizzare l'intenso lavoro di sensibilizzazione e sollecitazione che la Regione Piemonte ha finora profuso in seno all'Agenzia della Mobilità e, a cascata, nei confronti di Trenitalia-Rfi. Credo che istituzioni, in questi casi, abbiano il dovere di dare risposte concrete e veloci: il modo migliore è, senza polemiche e inutili colpevolizzazioni, fare rete", ha concluso Ambrogio. (Rpi)