Como: a Erba terza tappa Enjoysport - Lo Sport in Lombardia

21 luglio 2021

- Terza tappa a Erba, in provincia di Como, per #Enjoysport - Lo Sport in Lombardia, una serie di incontri organizzati dal sottosegretario alla presidenza con delega a Sport e Giovani Lara Magoni, per confrontarsi con i soggetti protagonisti dello sport lombardo. Obiettivo, raccogliere spunti e riflessioni in vista della revisione della legge regionale dello sport (la n.26 del 2014). Hanno partecipato all'evento anche l'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi; il sottosegretario alla Presidenza con delega a Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza e Anna Dotti, presidente della VII Commissione permanente Cultura, ricerca e innovazione, sport e comunicazione del Consiglio regionale. "Molto positivo sentire le voci dello sport sul territorio per capire, confrontarsi e poter lavorare insieme. Tra istituzione, enti, federazioni, associazioni e società sportive abbiamo incontrato un centinaio di persone, oggi", rileva Magoni. Nella tappa erbese il confronto ha coinvolto sia la provincia di Lecco che quella di Como. (segue) (Com)