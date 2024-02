Como: a Erba terza tappa Enjoysport - Lo Sport in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante questi primi incontri abbiamo raccolto segnalazioni e necessità che i protagonisti dello sport lombardo hanno evidenziato. Conosco bene le potenzialità dello sport e quanto occorrerebbe per svilupparle. Molto si sta facendo, ma si può e si deve fare ancora di più", continua Magoni. "Tra Como e Lecco - ricorda - contiamo più di duemila associazioni e società sportive, con più di 170 mila tesserati, oltre 1.300 impianti. Solo alcuni numeri che raccontano di un territorio ricco di sport, che spesso ha saputo accedere a strumenti e bandi attivati da Regione Lombardia. Nell'incontro odierno abbiamo registrato ulteriori necessità e urgenze e spiegato le dinamiche e le possibilità per aiuti in futuro". "Incontri come quello di questa mattina a Lariofiere – prosegue Fermi - sono fondamentali per poter garantire un futuro allo sport dilettantistico e la grandissima partecipazione che c'è stata ne è la riprova. La Lombardia non è solo un centro di eccellenza industriale e tecnologica, ma anche una terra ricca di tradizioni sportive e volontariato. Lo sport promuove il benessere individuale e favorisce la coesione sociale ed è quindi importante che rimanga al centro dell'interesse della nostra Regione. Questa mattina abbiamo parlato della Riforma dello sport e credo sia fondamentale dare voce a chi lo sport lo vive in prima persona per capire quale tragitto questa Riforma debba intraprendere". (segue) (Com)