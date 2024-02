Pnrr: Cosenza (Fd'I), da Fitto gran lavoro, Pd in malafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, "sta facendo per la prima volta in Italia una seria programmazione, fondamentale per una concreta e reale attuazione del Pnrr". Lo ha detto la senatrice di Fratelli d'Italia, Giulia Cosenza. "Il pasticcio che Fitto ha trovato deriva dalla incapacità della sinistra proprio di programmare - ha aggiunto -. Esattamente come è accaduto in Campania con De Luca che, per nascondere le sue responsabilità, non ha mai snocciolato i suoi risultati anche perché inesistenti. Ai risultati ha preferito gli insulti. Al governo intanto, per la prima volta, c'è una impostazione seria, professionale e pragmatica che solo chi è in mala fede può contestare. Qualcuno che ignora, tra l'altro, il parere positivo arrivato oggi dall'Ue sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", ha concluso Cosenza.(Rin)