Fvg: Bordin, bene nuovo programma Radio Rai in friulano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprime soddisfazione per il lancio di una nuova trasmissione radio in friulano il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin. Il programma, dal titolo "Friûl in Comun. Vôs e iniziativis dal teritori", andrà in onda a partire dal 3 marzo ogni sabato, sui canali della Rai regionale. "Sono davvero soddisfatto - ha commentato Bordin - non solo a livello personale, ma dell'intera assemblea che di recente ha votato all'unanimità un documento che chiedeva di potenziare l'informazione in lingua friulana in Rai. Si tratta dunque di una battaglia condivisa. La tutela delle lingue minoritarie non è soltanto prevista per legge - ha aggiunto il presidente - ma riveste anche un contenuto editoriale importante, considerando il grande bacino di destinatari: nei nostri territori si parla in friulano ogni giorno in famiglia, tra amici, al bar, davanti alla tv. Proprio per questo abbiamo chiesto alla Rai di potenziare le trasmissioni in marilenghe, perché è la gente che lo vuole". (segue) (Frt)