Fvg: Bordin, bene nuovo programma Radio Rai in friulano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bordin rilancia proponendo alla Rai "un ulteriore passaggio. Mi piacerebbe - ha detto oggi rivolgendosi al direttore della sede Rai Fvg Guido Corso e alla vicedirettrice Relazioni istituzionali, Donatella Pace - che questo format diventasse anche video, una trasmissione televisiva. E non lo dico solo per chi vive in Friuli Venezia Giulia, ma anche per le comunità friulane al di fuori del nostro Paese, che conservano rapporti stretti con la nostra regione. La Rai ha potenzialità enormi da questo punto di vista, e per questo vi chiedo di andare oltre, convinto che una scelta del genere possa darvi importanti riscontri anche in termini di audience". Bordin ha proposto anche di raccontare i friulani che vivono all'estero e le esperienze dei Fogolârs furlans, "dove si mescolano tante storie personali in grado di emozionare ascoltatori e telespettatori". (Frt)