Lavoro: croci e caschi al presidio a Roma "si sta come d'estate sui ponteggi gli edili"

- Venti croci bianche e altrettanti caschetti antinfortunio di colore rosso e blu che pendono dalle croci. "Si sta come d'estate sui ponteggi gli edili", si legge su uno striscione poco distante dalla riproduzione dell'opera "Il Quarto Stato" di Pellizza da Volpedo, simbolo delle lotte dei lavoratori. Si presenta così il presidio organizzato da Cgil e Uil nella Capitale in occasione dello sciopero nazionale per commemorare le cinque vittime del crollo del cantiere a Firenze dello scorso 16 febbraio. La sede scelta è piazza Santi Apostoli, davanti alla prefettura, dove è stato allestito un palco con le bandiere di Fillea Cgil e di Feneal Uil e con uno striscione grosso che riporta la scritta: "Basta morti sul lavoro". Nella rivisitazione del quadro di Pellizza da Volpedo compaiono operai in marcia e che reggono un cartello con su scritto "Costruttori di democrazia". (segue) (Rer)