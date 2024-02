Lavoro: croci e caschi al presidio a Roma "si sta come d'estate sui ponteggi gli edili" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella piazza già sventolano le bandiere dei sindacati. L'ora per il concentramento era alle 16. Ad accogliere le persone che stanno popolando la piazza c'è la musica riprodotta dalle casse installate sul palco. Un altro striscione riporta la scritta: "Nessuna distrazione, salute e sicurezza al primo posto". I segretari della Cgil di Roma e del Lazio e il segretario della Uil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola e Alberto Civica, poco prima della manifestazione sono andati in Prefettura per un incontro con il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al quale sono stati consegnati due caschi antinfortunio e una lettera in cui i sindacati chiedono al governo, attraverso il prefetto, l'immediata regolamentazione degli appalti privati con le stesse norme oggi applicate agli appalti pubblici e l'estensione dei contenuti del Protocollo sulla Sicurezza e Lavoro di qualità negli appalti delle opere giubilari di Roma a tutti i cantieri, pubblici e privati, al fine di prevenire ulteriori morti bianche. (Rer)