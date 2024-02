Napoli: due giorni con Hospitality, focus sul mondo dell'hotellerie al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta stamattina la quinta edizione di HospitalitySud, il salone dedicato alle forniture, ai servizi e alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero, in programma oggi e domani, giovedì 22 febbraio, presso la Stazione Marittima di Napoli. L’evento, ideato e organizzato dalla Leader srl, è il prestigioso appuntamento del Sud per gli operatori del mondo Ho.Re.Ca., in particolare per titolari, manager, impiegati, consulenti di: hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, glamping, bed&breakfast, affittacamere, case vacanza, ostelli, spa-terme. La conferenza di apertura è stata moderata da Francesco de Core, direttore de Il Mattino, con gli interventi di Felice Casucci, assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo dela Regione Campania, Giancarlo Carriero, delegato al Turismo di Confindustria Campania, Costanzo Iaccarino, vice presidente con delega al Turismo Confcommercio Campania e presidente Federalberghi Campania, Salvatore Naldi, presidente Federalberghi Napoli, Gianna Mazzarella Presidente Sezione Turismo Unione industriali Napoli, Lorenzo Coppola, presidente Federalberghi Capri, Roberto Laringe, presidente Federalberghi Campi Flegrei e Lucio D’Orsi Delegato Campania Ada. “Con l’incontro inaugurale della quinta edizione di HospitalitySud, insieme all’assessore Casucci e i presidenti delle Federalberghi di Napoli, Capri, Penisola sorrentina, Campi Flegrei e i vertici del turismo dell’Unione industriali di Napoli e di Confindustria Campania abbiamo voluto sottolineare l’importanza delle riqualificazioni e degli acquisti per il mondo dell’hotellerie”, ha dichiarato il direttore Ugo Picarelli. (segue) (Ren)