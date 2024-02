Napoli: due giorni con Hospitality, focus sul mondo dell'hotellerie al Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della conferenza di apertura è stata presentata la ricerca “Numeri, impatti e tendenze del turismo in Campania. Il ruolo della città di Napoli” a cura di Srm Studi e ricerche per il Mezzogiorno Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo con Massimo Deandreis, direttore generale Srm. “Con la ricerca vogliamo mettere in evidenza i numeri di un turismo in piena salute - ha affermato Deandreis - Dati che dimostrano come la Campania abbia numeri superiori alla media italiana, con Napoli che traina l’andamento generale. Interessante anche il confronto con le altre regioni europee, dove non vediamo più una Campania nelle parti basse della classifica, ma nelle parti alte, tra le regioni più competitive. L’impatto di PIL generato dai turisti è tra i più alti a livello nazionale. Il 2023 è l’anno in cui si è pressoché raggiunto il 2019. Le aspettative sul 2024, che elaboreremo a giugno, sono ottimistiche, facendo presupporre anche un superamento del periodo pre-covid”. “Si invocano spesso dati di governance e di lotta al sommerso - ha commentato l’assessore Casucci - dimenticando che la Regione Campania da vari anni fa una lotta spietata al sommerso. È necessario che questi studi tengano conto anche dei meccanismi di leva economica fornita dall’unico soggetto giuridico abilitato, che è la Regione Campania, che si occupa di questo con delibere specifiche su tematiche ben precise come le locazioni brevi, le classificazioni alberghiere sul turismo all’aria aperta e a tutto quello che riguarda gli itinerari”. (segue) (Ren)