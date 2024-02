Napoli: due giorni con Hospitality, focus sul mondo dell'hotellerie al Sud (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- HospitalitySud si conferma ancora una volta un evento necessario per il mondo dell’ospitalità per mettere in relazione aziende e fornitori, garantendo un appuntamento di qualità sulle nuove proposte dei prodotti e servizi e sulla formazione. “Eventi come quello di HospitalitySud sono molto importanti - ha asserito il direttore de Il Mattino, de Core - Non solo per fare il punto della situazione di un settore come quello turistico, trainante rispetto all’economia della Campania. È importante anche per capirne le tendenze e valutarne gli interventi a sostegno, indispensabili per lo sviluppo, tracciando le linee future d’intervento all’interno del settore stesso”. HospitalitySud annualmente propone 2 Focus, ossia aree tematiche sviluppate all’interno del Salone Espositivo con seminari e incontri a cura di esperti: Design&Contract per incontrare architetti, aziende e hotel protagonisti nella realizzazione di progetti di interior design di qualità e innovazione, che contraddistinguono il Made in Italy e per conoscere il mondo del contract, per pianificare e realizzare sia progetti di nuova costruzione che ristrutturazioni; Breakfast e non solo: la colazione, essendo il primo pasto della giornata, desta sempre più attenzione tra gli operatori del mondo Horeca: oggi la sfida è come promuoverla al meglio tra i clienti e come renderla quanto più redditizia. (Ren)