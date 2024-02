Usa: migranti, governo valuta misure per rafforzare lo screening al confine con il Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden sta valutando un possibile provvedimento esecutivo per rafforzare le procedure di screening dei migranti che arrivano al confine tra Stati Uniti e Messico facendo richiesta di asilo, velocizzando al contempo il rimpatrio di chi non soddisfa i requisiti. Lo hanno riferito fonti anonime all'emittente "Nbc News", specificando che una misura del genere aggirerebbe il Congresso e precisando che ci vorranno diverse settimane prima di finalizzare una proposta. Il provvedimento consentirebbe di ridurre il numero di migranti illegali che entrano negli Stati Uniti, mentre la crisi al confine con il Messico continua a rappresentare un importante nodo da sciogliere in vista delle elezioni del 2024. Una seconda fonte ha precisato che il governo federale deve ancora prendere una decisione definitiva in merito a questa ipotesi. (Was)