Medio Oriente: parlamento Israele approva mozione contro riconoscimento Stato palestinese

- La Knesset, il parlamento di Israele, ha votato a favore di una mozione proposta dal premier Benjamin Netanyahu per respingere il riconoscimento unilaterale di uno Stato palestinese, in quanto sarebbe una "ricompensa" al terrorismo e "impedirebbe qualsiasi futuro accordo di pace". Lo ha reso noto il partito Likud del primo ministro in un comunicato, in cui si legge che 99 legislatori su 120 hanno votato a favore della dichiarazione approvata domenica scorsa, 18 febbraio, dal gabinetto di Israele. Nel testo della mozione, viene dichiarato che qualsiasi "accordo permanente con i palestinesi" dovrebbe essere raggiunto attraverso negoziati diretti tra le parti, e non attraverso i "dettami internazionali". Secondo quanto riferito dal quotidiano "The Times of Israel", il leader dell'opposizione israeliana, Yair Lapid, che ha votato a favore della mozione, ha dichiarato ai legislatori che, nonostante il suo sostegno, non crede che da parte degli Stati Uniti ci sia l'intenzione di riconoscere unilateralmente uno Stato palestinese. (Res)