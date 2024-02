Sicurezza: M5s, inconcepibile "no" governo a procura nazionale lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È inconcepibile il 'no' del governo, arrivato per bocca del ministro Nordio in risposta al nostro Question time di oggi alla Camera, all'istituzione della procura nazionale del lavoro". Lo hanno detto le capogruppo del M5s nelle commissioni Lavoro e Giustizia della Camera, Valentina Barzotti e Valentina D'Orso, al termine del Question time col ministro Nordio. "Finora questo governo ha eluso il tema della sicurezza sul lavoro. Pensare che non serva un simile intervento per fronteggiare quella che è una vera e propria emergenza nazionale significa vivere su un altro pianeta. Ci sono processi falcidiati dalla prescrizione, pensiamo per esempio a quello Eternit. Ricordiamo peraltro che illustri magistrati specializzati in materia di infortuni sul lavoro hanno chiesto la creazione di questo organismo", hanno aggiunto. (segue) (Rin)