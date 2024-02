Sicurezza: M5s, inconcepibile "no" governo a procura nazionale lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura "serve a specializzare e velocizzare le indagini e andrebbe creata unitamente all'introduzione della patente a punti per le imprese, al divieto di subappalti a cascata e al rafforzamento dell'ispettorato del lavoro, come abbiamo fatto noi quando eravamo al governo", hanno aggiunto le capogruppo del M5s. "L'Europa ci chiede un ispettore ogni 10 mila aziende: in Italia ne abbiamo uno ogni 39 mila aziende. È tempo di fare, non di informare il Consiglio dei ministri. Morire sul lavoro non è degno di un paese civile; morire sul lavoro senza giustizia è una vergogna di Stato", hanno concluso. (Rin)