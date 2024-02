Kenya: autopsia atleta Kiptum, morto per ferite coerenti con ipotesi incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autopsia effettuata sul cadavere di Kelvin Kiptum ha rivelato che l’atleta keniota è morto in seguito a gravi ferite alla testa coerenti con quelle subite in incidenti automobilistici. Lo ha detto ai media il capo patologo del Kenya Johanssen Odor, nell’ambito delle indagini aperte su richiesta del padre dell’atleta deceduto e su disposizione del governo di Nairobi. Kiptum sarà sepolto venerdì nel suo villaggio natale, Chepkorio nella contea di Elgeyo-Marakwet, con funerali di Stato. Il corpo del suo allenatore Gervais Hakizimana, di nazionalità ruandese, è invece stato rimpatriato e sarà sepolto domani al cimitero di Rusororo nella capitale Kigali, al termine della messa a lui dedicata. Kiptum deteneva il record del mondo nella maratona, realizzato con il tempo di 2h00'35" nella maratona di Chicago corsa lo scorso 8 ottobre. E' stato il primo uomo a correre la maratona in meno di 2 ore e 1 minuto in una gara ufficiale. Hakizimana, 36 anni, deteneva il record nazionale dei 3000 metri di corsa a ostacoli maschile. (segue) (Res)