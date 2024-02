Kenya: autopsia atleta Kiptum, morto per ferite coerenti con ipotesi incidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kiptum e il suo allenatore ruandese Hakizimana sono morti in un incidente stradale lo scorso 11 febbraio nella zona occidentale keniota di Kaptagat, lungo la strada che collega Elgeyo Marakwet a Ravine, nella contea di Baringo. Il padre di Kiptum ha chiesto alle autorità keniote di aprire un’indagine, citando la visita a casa di alcune “strane persone” che cercavano il figlio, forse per riscuotere somme non promesse dai familiari. L’invio di denaro alle famiglie è una pratica frequente per gli sportivi africani e che può diventare complessa una volta raggiunti alti livelli di competizione. Le autorità del Kenya hanno arrestato tre dei quattro sospetti visitatori. Un altro elemento è legato alla dinamica dell’incidente, una volta emerso che alla guida dell’auto c’era Kiptum, noto per essere spericolato. Nella sua parte destra, dove in Kenya sta il volante, il veicolo è andato completamente distrutto. Le autorità hanno chiesto di effettuare un’autopsia sulle due vittime dell’incidente - Kiptum ed il suo allenatore, Gervais Hakizimana - e hanno potuto interrogare Sharon Kosgei, la terza passeggera dell’auto rimasta illesa, nel tentativo di ricostruire al meglio l’accaduto. (segue) (Res)