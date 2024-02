Kenya: autopsia atleta Kiptum, morto per ferite coerenti con ipotesi incidente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di Kevin Kiptum non è la prima di un atleta keniota. Nell'aprile del 2022 il corpo di Damaris Muthee Mutua, vincitrice di diverse medaglie per il Kenya alle Olimpiadi della Gioventù di Singapore 2010 e ai Campionati di atletica leggera dell’Africa orientale a Khartum, era stato trovato senza vita in una casa a Iten, noto centro di allenamento situato in alta quota nel Kenya occidentale, in circostanze non ancora chiarite. La sua morte ricorda a sua volta quella di un’altra stella nascente dell’atletica keniota, Agnes Tirop, uccisa a coltellate nel 2021 nello stesso centro di allenamento. Qualche giorno dopo la morte di Kiptum, il 15 febbraio, è deceduto anche l'ex detentore del record mondiale di maratona keniota Henry Rono. Secondo quanto dichiarato in una nota dalla federazione di atletica del Kenya, l'ex atleta è deceduto a causa di un malore improvviso in un ospedale della capitale Nairobi. Rono ha fatto la storia dell'atletica battendo quattro record mondiali in soli 81 giorni nel 1978 sulle distanze dei 3.000 metri, 5.000 metri, 10 mila metri e 3.000 metri di corsa a ostacoli. Nel 1981 stabilì anche il record mondiale dei 5.000 metri. (Res)