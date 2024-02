Fine vita: una proposta di legge per il Lazio, Marco Cappato "da Regione arrivi risposta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In Consiglio regionale del Lazio arriva la proposta di legge sul fine vita "Liberi subito" dell'Associazione Luca Coscioni, depositata dai consiglieri regionali Claudio Marotta dell'Alleanza Verdi e sinistra e Marietta Tidei di Italia Viva. La proposta è stata sottoscritta anche dai consiglieri Massimiliano Valeriani, Eleonora Mattia, Sara Battisti, Enrico Panunzi, Emanuela Droghei del Pd, Valerio Novelli e Adriano Zuccalà del M5s. Alla conferenza stampa che si è tenuta alla Pisana sono intervenuti Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni e Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. Attualmente, nonostante l'assenza di una legge nazionale, le persone in possesso dei requisiti stabiliti dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato/Antoniani "Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito", possono già accedere alla morte volontaria assistita. Non vengono però garantiti tempi certi nella procedura di verifica e attuazione di tale pratica. Questo tema sarà così oggetto di discussione anche nel Lazio.