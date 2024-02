Fine vita: una proposta di legge per il Lazio, Marco Cappato "da Regione arrivi risposta" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa si propone di definire procedure e tempi del servizio sanitario nazionale/regionale per la verifica delle condizioni e delle modalità di accesso alla morte medicalmente assistita. "L'opinione pubblica, la gente, ormai è assolutamente favorevole e pronta al fine vita, non per scelta ideologica ma per vissuto personale. Un fine vita che non sia accompagnato da una condizione come di tortura è una necessità sentita e diffusa. Il problema è che le nostre leggi e le nostre istituzioni non si sono adeguate", ha detto Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. "Una sentenza della Corte costituzionale che ha valore di legge sul mio processo per disobbedienza civile su dj Fabo, ha stabilito che a determinate condizioni si può essere aiutati a morire senza soffrire e il servizio sanitario ha competenza regionale: è per questo che oggi siamo in Consiglio regionale a chiedere di approvare delle buone regole che diano tempi e procedure certe di risposta alle persone che chiedono di morire senza soffrire", ha aggiunto Cappato. (segue) (Rer)