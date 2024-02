Fine vita: una proposta di legge per il Lazio, Marco Cappato "da Regione arrivi risposta" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esser rapidi a dare risposte serve sia a prevenire il suicidio che a non imporre come una tortura. Spero che il Consiglio regionale voglia accogliere l'opportunità di discutere questa proposta di legge per dare risposte ai cittadini", ha sottolineato Cappato. "L'obiettivo di oggi è stato proprio quello di avviare un confronto al di fuori delle ideologie per sollecitare la maggioranza di centrodestra a incardinarla nell'apposita Commissione e iniziare quindi l'iter che consenta rapidamente l'arrivo in Aula per la discussione e il voto finale", hanno spiegato i consiglieri Marotta e Tidei. (Rer)