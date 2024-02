Campania: Cdm, intervento contro impugnazione Campania su decreto Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito mercoledì 21 febbraio alle ore 10:54 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente, Giorgia Meloni, segretario, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del presidente Giorgia Meloni, ha deliberato la determinazione di intervento nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Campania, avverso gli articoli 1, comma 1, 2, comma 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 22 del decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023, “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi.(Rin)