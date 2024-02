Sardegna: Lai (Pd), passerelle ministri non coprono disastri centrodestra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "D'altronde, Valditara si trova in buona compagnia visto che la Giunta regionale si è dimenticata della scuola in Sardegna. Sono peggiorati i risultati dei test degli studenti, hanno lasciato per 7 mesi senza borsa di studio migliaia di universitari idonei perché non si mettevano d'accordo sul Cda dell'Ersu (diritto allo studio) e molti si sono dovuti ritirare. Peraltro hanno perso decine di milioni di euro sulla formazione e la Sardegna è stata l'ultima per le attività di politiche attive del lavoro per i giovani. Un fallimento totale per il sistema scolastico regionale. In più hanno cancellato decine di autonomie scolastiche e il centrodestra nazionale ha bocciato il mio emendamento al milleproroghe che poteva salvarle", conclude Lai. (Rin)