Assange: M5s, libertà informazione va difesa non perseguita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viviamo giorni importanti per la libertà di informazione e quindi per la democrazia, in tutto il mondo". Lo scrive il Movimento cinque stelle su Facebook. "A Londra è in corso l'ultima udienza davanti all'alta Corte di giustizia britannica sul ricorso presentato contro l'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti. Gli Usa vogliono processarlo per aver rivelato i crimini dei governi occidentali in Iraq e Afghanistan. Tutte le persone che hanno a cuore i valori democratici, devono dire a gran voce agli Stati Uniti che svelare dei crimini non è un crimine", aggiunge. (segue) (Rin)