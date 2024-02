Assange: M5s, libertà informazione va difesa non perseguita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Londra "davanti alla Corte, da ieri, ci sono le nostre Stefania Ascari e Sabrina Pignedoli, rispettivamente deputata alla Camera dei deputati e deputata al Parlamento europeo", prosegue il M5s. "Assange è detenuto dal 2019 e, in caso di estradizione, rischia fino a 175 anni di prigione. Come ha detto la moglie di Assange, la Corte deciderà se il fondatore di Wikileaks dovrà vivere o morire. E con lui anche l'informazione libera e indipendente. Per il Movimento cinque stelle la libertà dell'informazione e i diritti dei giornalisti che lavorano per la verità sono beni irrinunciabili", spiega. (segue) (Rin)