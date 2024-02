Assange: M5s, libertà informazione va difesa non perseguita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo abbiamo proposto e ottenuto la cittadinanza onoraria della città di Roma ad Assange, e chiediamo che gli sia conferita la cittadinanza italiana per meriti speciali", spiega il M5s su Facebook. "Per lo stesso motivo ci battiamo per tutelare il giornalismo d'inchiesta e, alla Camera, abbiamo presentato una mozione per impegnare il governo a tutelare il diritto di cronaca, la libertà di stampa, i diritti e le condizioni di lavoro dei giornalisti. La libertà di Assange e di tutte le persone che svelano crimini, soprusi e malefatte dei potenti è la libertà di tutte e tutti noi", conclude. (Rin)