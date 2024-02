Agricoltura: D’Eramo, riconosciuto ruolo custode ambiente, Ue segua esempio Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passaggio definitivo di oggi in Senato “riconosce per legge il ruolo dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio e istituisce una Giornata nazionale dedicata a un settore, l’agricoltura, da cui dipendono il benessere economico, sociale e ambientale del Paese e la nostra sicurezza alimentare”. Così in una nota il sottosegretario all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo. “Con questa norma, da noi fortemente voluta e sostenuta, l’Italia si conferma ancora una volta all’avanguardia in Europa e nel mondo. È un provvedimento che restituisce la giusta centralità a quanti da anni sono impegnati in prima persona per una maggiore sostenibilità, per tutelare il suolo, salvaguardare le risorse naturali e contrastare i cambiamenti climatici, oltre che lo spopolamento di intere aree. Gli agricoltori sono i primi difensori dell’ambiente, non certo suoi nemici come qualcuno, in Ue, ha tentato di far credere. Il voto di giugno potrà restituire a chi lavora nel settore primario la giusta centralità. Intanto il nostro Paese riconosce il loro prezioso contributo con questa legge. Gli altri Stati membri seguano l’esempio italiano”, conclude D’Eramo. (Rin)