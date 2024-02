Germania: governo, crescita dello 0,2 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita della Germania nel 2024 è prevista allo 0,2 per cento, in netto ribasso dalla precedente stima dell'1,3 per cento. È quanto il governo tedesco afferma nel rapporto annuale sull'economia, pubblicato oggi. Nell'illustrare l'analisi a Berlino, il ministro dell'Economia e della Protezione del clima Robert Habeck ha dichiarato che le conseguenze della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina e le altre “crisi geopolitiche” continuano a gravare sulla Germania. Inoltre, poiché il Paese dipende “estremamente” dalle esportazioni, la crescita è ostacolata dal rallentamento del commercio estero su scala globale. In questo contesto, per il 2025 si prevede un'espansione del Pil di “circa l'1 per cento”. Con riguardo all'inflazione, Habeck ha affermato che la stima per l'anno in corso è stata corretta in ribasso al 2,8 per cento. Nel 2025, il livello generale dei prezzi dovrebbe scendere al 2 per cento. (Geb)