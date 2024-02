Regno Unito: aeroporto di Heathrow realizza il primo profitto in tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di Londra Heathrow ha realizzato il suo primo profitto in tre anni con gli utili ante imposte pari a 701 milioni di sterline (818,3 milioni di euro), in crescita del 314 per cento. Il più grande aeroporto d'Europa ha registrato un utile rettificato di 38 milioni di sterline (44,3 milioni di euro) nel 2023, rispetto a una perdita di 685 milioni di sterline (800 milioni di euro) nel 2022. Questa ripresa è avvenuta poiché circa 79,2 milioni di passeggeri sono passati da Heathrow nel 2023, in aumento di quasi un quarto rispetto al 2022. La notizia arriva nel mezzo delle speculazioni secondo cui il fondo sovrano di Abu Dhabi Mubadala starebbe valutando di acquisire una partecipazione nell'aeroporto londinese. (Rel)