Energia: le continue tensioni in Libia tornano a minacciare le forniture del Paese all’Italia

- Le continue tensioni in Libia tornano a minacciare i giacimenti e gli impianti di idrocarburi, inclusi quelli legati all'Italia. A circa un mese dalla riapertura del giacimento petrolifero di Sharara, il più grande del Paese nordafricano membro dell'Opec con un output di circa 270 mila barili di greggio al giorno, un gruppo armato minaccia di chiudere le valvole che collegano i giacimenti petroliferi del sud, incluso El Feel operato dall’Eni, alla città costiera Zawiya, situata a ovest di Tripoli. Non solo. Rischia di essere impedito l'accesso e l'uscita dei lavoratori dal complesso petrolifero e del gas di Mellitah, a est della città di Zuwara. Questa volta la minaccia proviene dalle Guardie delle strutture petrolifere nella Libia occidentale, un'agenzia militare nominalmente affiliata al ministero della Difesa, guidata dal primo ministro ad interim del Governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba. “Agenzia Nova” ne ha parlato con tre esperti: Karim Mezran, senior fellow del Rafik Hariri Center dell’Atlantic Council di Washington; Tarek Megerisi, senior policy fellow presso l'European Council on Foreign Relations (Ecfr); e Jalel Harchaoui, ricercatore specializzato in Libia. (segue) (Lit)