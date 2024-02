Speciale scuola: Napoli, in Commissione scuola al Comune il caso "Plesso Ruotolo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Istruzione e famiglia, presieduta da Aniello Esposito, ha esaminato la questione dei fitti passivi comunali, con particolare attenzione alle strutture scolastiche. All'incontro erano presenti l'assessora all'Istruzione Maura Striano, l’assessore al Bilancio e al patrimonio Pierpaolo Baretta e la dirigente del servizio Tutela del patrimonio Tiziana Di Bonito. La riunione, ha spiegato in apertura il presidente Esposito, è stata convocata su sollecitazione del consigliere Catello Maresca per avere informazioni dettagliate sulle scuole che il Comune ha in affitto. Durante la discussione, l'assessora Striano ha spiegato come si sia ricorsi, nel tempo, ai fitti passivi solo nelle zone dove non sono presenti strutture scolastiche di proprietà. Tuttavia, a causa della contrazione del numero di alunni, questa pratica sta gradualmente diminuendo, e, in questo caso, la scelta è stata quella di accorpare gli istituti. E' il caso dell'accorpamento della scuola Maiuri con la Piscicelli, seguita dalla dismissione del plesso Ruotolo in via Nuvolo, che costa 38.779,51 euro di fitto passivo. Per sistemare gli alunni del plesso sono in in corso di svolgimento interventi di riqualificazione al plesso centrale della Maiuri in via Mosca, ma, ha concluso, tutte le decisioni riguardanti le strutture scolastiche e gli affitti comunali, sono prese al termine di un confronto con i dirigenti e una ponderata valutazione delle esigenze del territorio. (Ren)