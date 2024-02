Speciale scuola: Liguria, in arrivo rimborso tassa regionale per diritto allo studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In regione Liguria "abbiamo avviato attraverso Aliseo le procedure per restituire a 2.456 studenti circa 288 mila euro complessivi, ovvero la somma degli importi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, non dovuta o pagata in eccesso, relativa agli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023. La nostra agenzia regionale ha restituito l’importo tramite bonifico ai 1477 studenti per i quali è in possesso del codice Iban, mentre sta contattando telefonicamente i restanti 979 studenti che non hanno comunicato le proprie coordinate bancarie". Lo ha detto l’assessore alla Scuola e Università di regione Liguria Simona Ferro sull’avvio delle procedure di rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023. (Rin)