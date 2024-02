Speciale scuola: Marotta (Avs Lazio), governo Meloni penalizza istruzione pubblica a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni "continua a penalizzare la scuola pubblica nella nostra regione". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Alleanza verdi sinistra in Consiglio regionale del Lazio. "Dopo la scure del dimensionamento scolastico - aggiunge - ora il governo Meloni, con la conversione in legge del decreto mille proroghe, ha negato la possibilità di stabilizzare il personale che da anni garantisce il funzionamento di 540 strutture educative della Capitale. Così il governo penalizza educatrici, insegnanti e famiglie di Roma negando la proroga per l'utilizzo delle graduatorie concorsuali del personale educativo Nonostante le sollecitazioni formali degli assessori capitolini Catarci e Pratelli. Questo è il governo dei patrioti che pezzo pezzo continua a indebolire e smontare il sistema della scuola pubblica in Italia", conclude. (Com)